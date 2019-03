Furti nei parcheggi dei supermercati per 30mila euro, prese le "regine" del borseggio

Sedici colpi (ma potrebbero essere molti di più) e una refurtiva di trentamila euro. Sempre lo stesso invece il modus operandi: avvicinavano le vittime nei parcheggi dei supermercati, aspettavano che lasciassero incustodite le borse sui sedili per mettere a posto la spesa ed entravano in azione. Poi mettevano le mani sui contanti e sulle carte di credito, effettuando prelievi o acquisti.

Per le due donne, 33 e 36 anni, entrambe residenti in un campo nomadi di Senago, martedì sono scattate le manette. Le due ladre agivano in trasferta, colpendo diversi supermercati della zona di Novara. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Gravellona Toce "lavoravano" nel parcheggio dell'Ipercoop di Gravellona, dell'Esselunga di Verbania e ancora nei pressi del Cash and Carry di Baveno. Le due donne avrebbero consumato, con le stesse modalità, furti anche a Rimini e Pesaro.

Adesso si trovano in carcere a San Vittore.