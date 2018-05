Ancora furti sulle auto a Monza, vandali in azione nella notte

Ancora furti sulle auto a Monza. Non si ferma la razzia a bordo dei veicoli lasciati in sosta suelle strade della città.

L'ultimo episodio, testimoniato dalla segnalazione di una cittadina sui social, è avvenuto nella notte in via Gaio Sertorio. Ignoti vandali hanno preso d'assalto la vettura infrangendo i vetri e rovistando nell'abitacolo alla ricerca di qualcosa di valore da portare via.

Dopo la razzia, l'amara sorpresa. Solo una settimana fa a Monza la polizia di Stato aveva arrestato un ladro che aveva appena messo a segno una serie di furti a bordo di veicoli in sosta in via Mosè Bianchi.

Il topo d'auto, un ragazzo italiano di 31 anni, residente nel capoluogo brianzolo, è stato sorpreso dagli agenti in possesso di alcuni oggetti e monetine rubati poco prima. Il personale della Squadra Volante era intervenuto nella zona intorno alla una in seguito ad alcune segnalazioni ricevute da diversi cittadini che avevano visto un uomo intento a rubare nell'abitacolo di alcuni veicoli in sosta nel tratto.