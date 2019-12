Ladro forza cancello di una villetta per rubare, inseguito e fermato dalla polizia poco dopo

Tre tentati furti falliti in pochi minuti e un ladro fermato dalla polizia. In via Frisi nella serata di domenica 8 dicembre gli agenti della Questura di Monza sono intervenuti per bloccare un uomo che poco prima, intorno alle 20, era riuscito a introdursi all'interno di una villetta, forzando il cancello di ingresso. Una volta dentro il malintenzionato, 32 anni, cittadino brasiliano residente a Milano e con precedenti, aveva aperto l'auto parcheggiata nella proprietà ed era salito a bordo.

Ad accorgersi di quanto stava succedendo però sono stati i proprietari che erano in casa e hanno assistito alla scena. Mentre il marito ha cercato di far desistere l'uomo, gridando, la donna invece ha chiamato la polizia che in pochi istanti ha raggiunto via Frisi e ha individuato a qualche centinaio di metri dalla villetta il malvivente che nel frattempo aveva tentato la fuga a piedi.

Il ladro è stato raggiunto e denunciato per furto. Nella stessa zona poco prima altre due villette erano state prese di mira dai topi d'appartamento - probabilmente lo stesso ladro solitario - ma in entrambi i casi il furto era fallito. La prima volta la presenza in casa dei proprietari aveva scoraggiato il malvivente e successivamente a far desistere il 32enne era stato l'allarme.

Nel weekend anche in via Ferrari si è registrato un furto: approfittando dell'assenza della famiglia i ladri hanno visitato un appartamento situato al terzo piano di un condominio, riuscendo a salire sul balcone arrampicandosi dal tubo della grondaia.