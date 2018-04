Razzia di furti sulle auto a Monza, sui social fioccano le segnalazioni

Ladri scatenati sulle auto a Monza. Sui social da alcuni giorni "fioccano" le segnalazioni relative a furti a bordo di veicoli lasciati in sosta nei parcheggi o nelle vie cittadine.

Le ultime due riguardano furti compiuti tra domenica e lunedì. In via Cernuschi, in pieno pomeriggio, a pochi passi dal centro, una cittadina, dopo aver lasciato la vettura in sosta in strada, al suo rientro ha trovato una brutta sorpresa. Finestrino rotto, vetri ovunque e oggetti mancanti. I ladri, rimasti al momento ignoti, anzichè puntare al navigatore o a qualche componente hanno preferito mettere le mani su un pacchetto di sigarette e dei vestiti.

Analogo episodio anche in via Manara. Un'auto lasciata in sosta nel parcheggio pubblico è stata presa di mira dai vandali che hanno infranto il vetro e rubato uno zaino con alcuni effetti personali: la proprietaria, nella speranza di ritrovarli in qualche angolo della città, ha fatto un appello sui gruppi social cittadini.

(Il furto in via Cernuschi/Foto da Facebook L. Martino)