Furti ai danni dei clienti del centro commerciale: quattro ladri arrestati al Bennet

Quattro ladri, tre uomini e una donna, tutti cittadini colombiani, incensurati e senza fissa dimora, sono stati arrestati giovedì in serata dai carabinieri a Brugherio, in seguito a un furto commesso nel parcheggio del centro commerciale Bennet.

I militari dell'Arma sono intervenuti dopo che i quattro, che hanno tra i 26 e i 54 anni, hanno rotto il finestrino di una Nissan parcheggiata in sosta da una giovane mamma e hanno rubato alcuni oggetti personali tra cui anche uno zaino con all'interno i libri di scuola del bambino. I quattro, fermati e perquisiti dai carabinieri, sono stati trovati in possesso anche di una chiave di una Lancia Ypsilon che è risultata rubata poco prima dalla tasca di un giubbotto di un cliente del centro commerciale che aveva lasciato il giubbino appeso sul carrello. E i ladri hanno pensato di avvicinarsi e sfilarla.

La refurtiva è stata riconsegnata alle vittime e i quattro sono finiti in manette in flagranza di reato per furto.