Ladro arrestato dai carabinieri mentre sta per rubare in un appartamento

Stava forzando una finestra per riuscire a introdursi in un'abitazione e mettere a segno un furto ma è stato sorpreso dai carabinieri e arrestato. In manette è finito un cittadino straniero di origine marocchina di 59 anni, senza fissa dimora, incensurato.

Il topo d'appartamento è stato sorpreso nella tarda serata di lunedì dal personale del Nucleo Radiomobile della compagnia di Monza durante un controllo del territorio in via Del Bruno, ad Arcore.

I militari si sono accorti di movimenti sospetti e hanno sorpreso il ladro in azione proprio mentre stava per introdursi in una casa dove all'interno, al momento, non era presente nessuno. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato furto in abitazione.