Ladri nella sede della Asst di Monza: smurata cassaforte (vuota) e furto di oltre 6mila euro

Maxi furto all'Asst di Monza, in via Boito. Lunedì mattina, al rientro in ufficio dopo il weekend, i dipendenti hanno trovato una cassaforte smurata, i distributori automatici forzati e si sono accorti dell'ammanco di alcuni presidi sanitari e di un computer.

Il furto, su cui adesso indagano gli agenti della polizia di Stato, è avvenuto tra le 17.30 di venerdì 29 marzo e le 7.40 di lunedì 1 aprile. Ignoti malviventi si sono introdotti nei locali del distretto socio-sanitario monzese riuscendo a mettere le mani su alcuni dispositivi sanitari per un valore di circa seimila euro.

Sono in corso alcune verifiche per capire quale via d'accesso abbiano scelto i ladri per introdursi nei locali dove hanno forzato diverse porte degli uffici interni. Oltre al materiale sanitario è stato rubato anche un computer e sono stati forzati i distributori automatici e l'entità del bottino è ancora in corso di quantificazione.

I malviventi hanno anche puntato alla cassaforte, riuscendo a smurarla. Una volta aperta però hanno trovato un'amara sorpresa: era vuota. Indagini in corso.