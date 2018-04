Cerca di smurare la cassaforte con il trapano: ladro tradito dal troppo rumore e arrestato

Munito di trapano, voleva svaligiare la sede della filiale di Assicurazioni Generali a Monza, in via Passerini. Il ladro, un trentenne albanese incensurato, però non ha fatto i conti con il rumore che il suo piano avrebbe provocato e con i carabinieri che hanno notato una luce accesa negli uffici e rumori anomali durante un giro di controllo nel quartiere.

Il malvivente nella notte è riuscito a introdursi negli uffici della agenzia assicurativa dopo aver forzato la grata di accesso che portava a uno sgabuzzino ed essersi infilato nel condotto dell'aria condizionata. Una volta dentro la sede, con un trapano, ha provato a smurare la cassaforte.

Proprio mentre era intento a trapanare però si è trovato di fronte gli uomini in divisa del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Monza che lo hanno fermato e arrestato.