Atleta disabile derubato mentre è in pizzeria: sparito dall'auto il motore della carrozzina

Una serata in pizzeria con un finale davvero amaro. Brutta avventura per Marco Buscicchio, atleta paralimpico brianzolo di handbike.

Lo scorso 10 febbraio, mentre con un'amica era a cena in pizzeria a Cinisello Balsamo, in viale Fulvio Testi, i ladri hanno rubato il motore elettrico della sua carrozzina, rompendo il vetro del bagagliaio e portando via lo strumento fondamentale per Marco. A denunciare l'accaduto sui social, nella speranza che qualcuno potesse aver trovato il propulsore elettrico forse abbandonato poi dai ladri dopo il furto, è stata Silvia Menegon che era insieme allo sportivo in pizzeria.

"Purtroppo tornando a casa ci siamo accorti che avevano spaccato il vetro della macchina e rubato un propulsore elettrico che si aggancia alla carrozzina. Il valore si aggira intorno ai 4000 euro e credo l'abbiano scambiato per una bicicletta pieghevole" ha scritto nell'appello diffuso sui social. Immediatamente i due hanno sporto denuncia e sono tornati sul posto (a ridosso della pizzeria La Bufala tra Sesto e Cinisello) per vedere se i ladri, una volta realizzato che cosa avessero rubato, potessero aver abbandonato il propulsore nei dintorni. Purtroppo però del motorino nessuna traccia.

"Se qualcuno dovesse vedere un oggetto simile, è un oggetto particolare con un motore davanti e un unica ruota, può cortesemente avvisarmi o mandarmi una fotografia? Nelle vicinanze si trova il Parco Nord e magari l'hanno abbandonato da qualche parte, tra l'altro è anche molto pesante. Mi rendo conto che sarà quasi impossibile ritrovare il propulsore ma, considerando il costo e quanto sia prezioso per il mio carissimo amico Marco, vale la pena tentare" ha aggiunto Silvia Menegon nel suo appello.