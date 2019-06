Ruba auricolari e li nasconde sotto i vestiti: furto da 420 euro al centro commerciale

Ha nascosto sotto i vestiti sette confezioni di auricolari per smartphone, privandoli della placca antitaccheggio poi ha cercato di allontanarsi indisturbato. Il ladro, un cittadino di 23 anni italiano di origini marocchine, è stato però fermato dai carabinieri della compagnia di Vimercate che sono intervenuti presso il punto vendita Unieuro del centro commerciale il Globo di Busnago.

Il 23enne, senza fissa dimora e pregiudicato è noto alle forze dell'ordine per i numerosi furti di cui è stato autore in diversi centri commerciali della Brianza e del Milanese. Martedì pomeriggio poi ha inscenato lo stesso copione e ha messo a segno il furto che però non è passato inosservato.

E' stato bloccato dai militari e l'intera refurtiva, del valore di 420 euro, è stata recuperata. Dopo l'arresto il 23enne è stato accompagnato in comando e in seguito alla direttissima, nella mattinata di mercoledì, nei suoi confronti non è stata emessa alcuna misura cautelare.