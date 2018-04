Villasanta, rubate cinque auto dalla carrozzeria Cazzaniga

Cinque auto rubate in carrozzeria. E' successo a Villasanta dove nel corso della notte tra giovedì e venerdì, dall'attività di via Leondardo Da Vinci, ignoti malviventi hanno portato via cinque vetture.

Il furto

A denunciare il furto è stato il titolare della carrozzeria Fratelli Cazzaniga che si è presentato venerdì mattina presso la stazione dei carabinieri di Villasanta. L'uomo ha raccontato di essere stato vittima di un'incursione notturna durante la quale i ladri hanno rubato una Volkswagen Golf, una Bmw serie 1, una Audi A3, una Renault e una Toyota.

Secondo quanto ricostruito i malviventi si sarebbero introdotti nella carrozzeria dopo aver forzato la porta di accesso secondaria e si sarebbero allontanati con le automobili. Al momento il danno è in corso di quantificazione.

Indagini in corso.