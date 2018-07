Ruba un'auto in centro poi cerca di scappare dai carabinieri: arrestato ladro 28enne

Ha rubato un'auto e poco dopo, incalzato dai carabinieri, ha abbandonato il mezzo nel tentativo di scappare via. Invece il giovane ladro, un marocchino di 28 anni, residente in Brianza, a Bellusco, è finito in manette.

E' successo nel pomeriggio di mercoledì quando i carabinieri della Stazione di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, hanno arrestato il giovane per furto aggravato durante un servizio di controllo del territorio. I militari sono stati allertati dal proprietario dell'auto, rubata poco prima in centro a Lierna. Il ladro, dopo aver abbandonato il mezzo, si era dato alla fuga dirigendosi verso la stazione.

Dopo un breve inseguimento il malvivente è stato però fermato e arrestato. In attesa della prossima udienza, fissata nel mese di luglio, per il 28enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.