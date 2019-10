Rompe il finestrino e ruba il cruscotto da un'auto in sosta, sotto casa trova i carabinieri

Era riuscito a rubare un intero pezzo di cruscotto di una Ford Fiesta parcheggiata in via dell’Atleta, a Seregno. Un uomo di 42 anni, di Desio, incensurato, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato. Subito dopo il furto i carabinieri di Seregno, con la collaborazione dei colleghi della stazione di Lissone, sono riusciti a identificarlo e raggiungerlo.

Alle 2.30 di mercoledì, il 42enne è stato rintracciato dai militari, che avevano raccolto alcune testimonianze dai residenti. Sono stati loro a segnalare ai carabinieri la presenza dell’uomo, che era stato notato poco tempo prima mentre armeggiava attorno all’utilitaria. Il 42enne è stato sorpreso dagli uomini dell’Arma a casa sua e qui è stata rinvenuta anche la refurtiva.