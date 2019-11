Esce a passeggio con il cane, sorprende ladro in azione e chiama la polizia: arrestato 65enne

E' uscito di casa per fare due passi con il suo cane ma ha sentito l'allarme di una vettura suonare e ha cercato di capire cosa stava succedendo. E così ha scoperto un ladro in azione e lo ha fatto arrestare.

I fatti sono avvenuti nel weekend a Monza, in via Correggio. In manette con l'accusa di tentato furto e danneggiamento è finito un uomo di 65 anni, residente poco distante dal luogo dei fatti che aveva appena infranto il finestrino di un veicolo in sosta per rubare un'autoradio. Una volta scoperto, il ladro ha nascosto la refurtiva sotto un cespuglio e poi è rientrato in casa, poco distante.

Intanto il passante ha chiamato la polizia e ha fornito una descrizione dettagliata del ladro che è stato poi individuato dagli agenti e denunciato per tentato furto e danneggiamento. L'autoradio rubata poi è stata restituita al legittimo proprietario.