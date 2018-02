Ruba un'auto sotto gli occhi delle telecamere: ladro rintracciato e denunciato in un'ora

Un furto d'auto e un'indagine record che, grazie all'ausilio del sistema di sorveglianza delle telecamere comunali, si è conclusa in un'ora.

Un uomo italiano, pluripregiudicato, di cinquant'anni è stato denunciato per furto dopo aver rubato un'auto in via Confalonieri proprio davanti alla chiesa di Sant'Anastasia a Villasanta. Il ladro, arrivato nel comune brianzolo a bordo di uno scooter che poi è risultato rubato, ha notato mentre era di passaggio una Bmw X1 che da pochi minuti era stata lasciata in sosta, con le chiavi inserite nel quadro, davanti a una pizzeria dal titolare che era intento a scaricare della merce.

L'uomo ha parcheggiato il motorino in piazza Oggioni e poi è tornato a piedi verso la macchina, salendo a bordo al volo e ripartendo senza nemmeno premurarsi di chiudere il portellone. Immediatamente la vittima ha segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine e i carabinieri, in collaborazione con la polizia locale, sono riusciti a chiudere il cerchio in un'ora, riuscendo a identificare il responsabile e recuperare due veicoli rubati.

Decisive per le indagini sono state le riprese registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del comune che hanno mostrato l'intera sequenza del furto, inquadrando il mezzo con cui il ladro è giunto in paese, il percorso fatto e la direzione presa durante la fuga. L'uomo è stato identificato e raggiunto a Carnate dove le forze dell'ordine hanno recuperato l'auto rubata parcheggiata e il motorino, risultato anche questo provento di furto che dopo poco tempo il ladro era tornato a Villasanta a recuperare.

Per il cinquantenne è scattata una denuncia per furto.