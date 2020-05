Rubano 20mila euro di di materiale da un’azienda, fermati tre ladri sulla Valassina

Quando i carabinieri di Seregno sabato pomeriggio hanno incrociato un’auto sulla Valassina e hanno deciso di procedere a un controllo, hanno avuto un’intuizione giusta. Nel bagagliaio c’era una grande quantità di materiale metallico per un valore di circa 20mila euro. I tre ladri, tra i 26 e i 28 anni, residenti in provincia di Milano, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per furto aggravato di materiale metallico di alto valore industriale.

La merce, punte per trapano e altri utensili, ben confezionata come si fa con strumenti ad alta precisione, era stata stipata nel baule in modo molto ordinato. I ladri - come hanno appurato le riprese delle immagini di sorveglianza dell’impianto - avevano avuto tutto il tempo di rubarlo, nella notte tra venerdì e sabato, da un’azienda di Ronco Briantino, e poi di fuggire. Ma gli ammortizzatori dell’auto sulla quale viaggiavano, gravati da un carico così elevato, hanno tradito la presenza della merce appena rubata.

L’analisi dei filmati di videosorveglianza e le ammissioni successivamente rese dai tre ladri, ha così permesso di attribuire loro il furto. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario.