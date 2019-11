Ladri in azione nella notte alla Banca Popolare di Lodi in piazza a Senago

Due forti boati e una filiale devastata. Nella notte tra giovedì e venerdì a Senago una banda di malviventi ha colpito la filiale della Banca Popolare di Lodi in piazza Generale Dalla Chiesa a Senago, alle porte della Brianza.

Il colpo è andato a segno nella notte di Halloween e i malviventi per riuscire a mettere le mani sul bancomat recentemente caricato di banconote, in vista dei prelievi che sarebbero avvenuti nel week-end lungo del ponte, hanno devastato le vetrate della banca, per poi fuggire via. Subito dopo l'allarme, sul posto, sono accorse le forze dell'ordine e i carabinieri della compagnia di Rho - che ora conducono le indagini per risalire alla banda - hanno effettuato un sopralluogo.

Nella mattinata di venerdì sotto gli occhi attoniti dei curiosi nella banca sono stati al lavoro gli operai della ditta specializzata per il ripristino delle vetrate danneggiate. Indagini in corso.