S'intrufola nel Carrefour di notte per rubare i bancali di legno: arrestato dai carabinieri

Un uomo di 54 anni è stato denunciato per furto aggravato. Nella notte tra sabato e domenica 5 agosto è stato sorpreso sul retro del centro commerciale Carrefour in via Indipendenza, a Meda, mentre stava rubando quattro bancali di legno. Il disoccupato aveva già caricato la merce sulla sua Lancia Ypsilon. Una pattuglia dei carabinieri di Seregno lo ha notato e lo ha fermato.

Trasportato in caserma, è stato denunciato per furto aggravato. Non era la prima volta che l’uomo rubava bancali, sempre al centro commerciale Carrefour. Finora però i responsabili del centro commerciale avevano chiuso un occhio. Nel pomeriggio di sabato, invece, i carabinieri avevano denunciato un ragazzo di 17 anni che aveva rubato alcuni generi alimentari.