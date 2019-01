Rubano bancali vuoti alla Lidl e cercano di farla franca: arrestati

Hanno sottratto un'ingente quantità di bancali euro pallet dall'area carico-scarico del supermercato Lidl, poi hanno cercato di sfuggire ai controlli della polizia locale sdraiandosi in auto, ma sono stati arrestati da un'operazione congiunta dei vigili e dei carabinieri. È quanto accaduto nella notte tra il 14 e il 15 gennaio a Sesto San Giovanni.

In particolare, a subire l'arresto dopo essere stati colti in flagrante sono state quattro persone di nazionalità romena e di etnia rom. Il tentativo di furto è stato sventato dalla polizia locale, che stava passando in via Pasolini e ha notato nel vicino viale Casiraghi un furgone sospetto parcheggiato: all'interno del veicolo, un uomo, vedendoli, ha cercato di nascondersi sdraiandosi sui sedili anteriori. Proprio per questo atteggiamento è scattato un controllo, grazie al quale sono stati scoperti altri tre malviventi intenti a rubare i bancali.

I quattro romeni sono stati arrestati grazie al supporto dei carabinieri, che nel frattempo erano accorsi sul posto. Due dei quattro arrestati avevano precedenti penali. Tutti verranno sottoposti a un rito direttissimo presso il Tribunale ordinario di Monza.

Il sindaco di Sesto Roberto Di Stefano ha voluto ringraziare le forze dell'ordine per l'operazione, esortando tutti a rimanere "concentrati nel contrasto alle attività illegali".