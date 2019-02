Fanno esplodere sportello bancomat e rubano i contanti: il furto a Biassono

Furto a uno sportello bancomat a Biassono nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 febbraio. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile, intorno alle tre e mezza, a cui ora sono affidate le indagini per individuare i malviventi.

Poco prima, i ladri erano arrivati in via Cesana e Villa, allo sportello della Bpm, e avevano fatto esplodere il bancomat probabilmente con gas acetilene, per poi prendere tutto il contante e fuggire nelle strade limitrofe.

Fortunatamente non si è verifcato un danno ingente allo stabile, che risulta agibile. I responsabili della filiale bancaria stanno quantificando l'entità del furto, mentre i carabinieri sono al lavoro con le telecamere di sorveglianza della zona per identificare l'automobile usata dai malviventi per darsi alla fuga.