Tentano di sradicare bancomat, banda di otto persone inseguita dalla polizia a Monza

Un tentato furto a uno sportello bancomat e un maxi inseguimento, con otto malviventi in fuga a bordo di diversi scooter e di un furgone. E' successo a Monza, la notte scorsa, quando la polizia di Stato ha interrotto la banda in azione in viale Libertà.

Il colpo non è andato a buon fine e i malviventi sono stati costretti a fuggire via per scappare dalla polizia. Le numerose segnalazioni hanno fatto accorrere sul posto le volanti della Questura di Monza che si sono lanciate all'inseguimento dei malviventi, otto persone in tutto.

La banda è riuscita a dileguarsi dopo aver percorso diverse vie cittadine, facendo perdere le proprie tracce. Indagini in corso.