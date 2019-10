Furto al bar dell'ospedale di Vimercate: rubati dalla cassaforte 8mila euro

Sono riusciti ad aprire la cassaforte e hanno messo le mani su un bottino di 8mila euro. Furto al bar dell'ospedale di Vimercate.

Tra sabato e domenica ignoti malviventi sono entrati in azione nell'esercizio situato all'interno della struttura ospedaliera di via Santi Cosma e Damiano. Senza dare nell'occhio sono riusciti a rubare il contenuto della cassetta di sicurezza.

La cassaforte non presentava alcun segno di effrazione. Sull'episodio indagano i carabinieri di Vimercate: non si esclude che i malviventi abbiano sottratto le chiavi al responsabile dell'esercizio o al suo vice, apporfittando magari di un momento di distrazione, per riuscire ad aprire indisturbati la cassetta e mettere le mani sul denaro.