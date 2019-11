Spaccata al bar in centro a Desio: devastano le vetrate per rubare l'incasso

Spaccata in un bar del centro a Desio. I malviventi - forse una banda composta da più persone - sono entrati in azione nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre e hanno colpito un locale della centralissima via Garibaldi con caffetteria e ricevitoria.

I ladri hanno mandato in frantumi le vetrate forse servendosi di una mazzetta per guadagnarsi l'accesso ai locali. Una volta dentro poi hanno messo le mani sui soldi della cassa riuscendo a scappare con il denaro. Sull'episodio ora indagano i carabinieri di Desio.

Le vetrate in frantumi (Foto da Facebook/Nino Mirenda)