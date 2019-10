Con la ruspa assaltano il benzinaio e fuggono con i soldi del self-service a Cornate d'Adda

Prima hanno rubato una ruspa da una ditta dei dintorni poi, a bordo della pala meccanica, si sono diretti al benzinaio Q8 di Cornate d'Adda, alle spalle del centro commerciale Il Globo. Qui anzichè fare rifornimento al mezzo lo hanno usato come "arma" per devastare le colonnine del self service e riuscire ad appropriarsi del denaro contante. Una volta prelevato il bottino poi sono fuggiti via a bordo di un furgone, anche questo rubato a Trezzo sull'Adda.

Il furto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in via Berlinguer intorno alle cinque. Secondo quanto ricostruito al momento pare che la banda fosse composta da quattro o cinque persone. In totale sono state divelte quattro colonnine per il pagamento self service ed è in corso di quantificazione l'esatto importo con cui i malviventi sarebbero riusciti a fuggire. Indagano i carabinieri della compagnia di Vimercate.