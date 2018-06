Maxi furto di bici da corsa a Villasanta: ladri rubano 12 mezzi dallo showroom Kuota

Si sono introdotti all'interno dello showroom di bici da corsa Kuota, a Villasanta, e di notte, entrando da una finestra, hanno messo a segno un furto del valore di diverse decine di migliaia di euro.

I ladri infatti nella notte del 13 giugno sono riusciti a portare via dall'azienda almeno una dozzina di biciclette il cui valore non è indifferente vista l'alta specializzazione dei mezzi. Sul posto, la mattina seguente quando è stato denunciato il furto, sono arrivati i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della compagnia di Monza, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per rintracciare i responsabili.

Il bottino del colpo è ancora in fase di quantificazione ma il valore della merce era sicuramente ingente.

Lo scorso ottobre invece a Monza ignoti malviventi hanno preso di mira la Atala, rubando anche qui diverse biciclette da corsa prima di fuggire via indisturbati.