Seveso: rubano due biciclette, i carabinieri le riconoscono e li arrestano

La mattina dopo aver rubato due biciclette, due giovani di 27 e 20 anni sono stati sorpresi in sella alle “due ruote” in corso Garibaldi, nel centro di Seveso. Il furto era avvenuto sabato sera in un garage di via Franciaroli e la proprietaria era corsa subito a fare denuncia, descrivendo minuziosamente la refurtiva.

Così i carabinieri, nel corso di un controllo del territorio, quando si sono imbattuti nei due ladri, hanno subito riconosciuto le biciclette, e li hanno fermati. Erano proprio loro. Ora il 27enne di Mariano Comense e il 20enne di Meda si trovano in carcere per furto.