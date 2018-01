"Mi hanno rubato la borsa nel parcheggio del supermercato", l'appello di una mamma

Brutta avventura per una mamma monzese l'ultimo giorno dell'anno. "Senza che nemmeno me ne rendessi conto, qualcuno mi ha rubato la borsa mentre sistemavo la spesa in macchina" racconta Viviana, una nostra lettrice che ci ha scritto per raccontarci la sua disavventura e rivolgere un appello a chiunque possa aver trovato la sua borsa in qualche cestino o abbandonata per strada e qual che resta del suo contenuto a cui la signora era molto affezionata.

"Ero all'Esselunga di viale Campania-via Brembo a fare la spesa e, approfittando della confusione generale qualcuno mi ha derubato della borsetta con dentro tutto.....non spero naturalmente di ritrovare soldi e cellulare ma chiedo gentilmente a chi la trovasse abbandonata in un cestino o da qualche altra parte di restituirmela.....dentro ci sono molte cose a cui sono affezionata....spero ci sia ancora gente onesta a questo mondo".

Proprio mentre la donna stava caricando la spesa in auto, nel parcheggio sotterraneo del supermercato, vicino a un'altra auto in sosta sulla sinistra del veicolo, in un secondo la borsa è sparita. Viviana l'aveva appoggiata sul sedile posteriore, incastrata tra i seggiolini dei bambini, e la visuale dal bagaliaio le consentiva di tenerla d'occhio. In una frazione di secondo però qualcuno deve aver allungato una mano e si è impossessato della borsetta con tutto il suo contenuto.

"Quando me ne sono accorta non c'era nessuno nel parcheggio" conclude Viviana, che per chiedere aiuto è dovuta salire all'ingresso del supermercato per riuscire a fare una telefonata.

La donna, nel suo appello, ha anche fornito una fotografia di una borsa simile alla sua. Nel caso qualcuno abbia indicazioni in merito al furto o al ritrovamento di una borsa o di documenti abbandonati può scrivere a monzatoday@citynews.it e le segnalazioni saranno girate alla nostra lettrice.