Razzia nei box a Veduggio ma le telecamere incastrano il ladro: arrestato 32enne

Era arrivato da Traona (Sondrio) per rubare in alcuni garage di via Montegrappa, a Veduggio.

Il 32enne – nel novembre scorso – dopo aver forzato le saracinesche di diversi garage di un condominio, era riuscito a rubare una Fiat Punto, una borsa con dentro cinque anelli del valore di 500 euro e altri oggetti. I carabinieri di Seregno sono riusciti a scoprirlo grazie al numero di targa della sua auto, che alcune telecamere erano riuscite a immortalare in diversi fotogrammi.

I militari della compagnia di Seregno alla fine sono riusciti a risalire al ladro, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi. Già posto agli arresti domiciliari, ora è finito in carcere a Sondrio con l’accusa di furto. Scomparsa invece la merce rubata.