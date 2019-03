Ladri sorpresi a rubare nei box di un condominio e arrestati a Monza

Due ladri sono stati arrestati a Monza venerdì nel pomeriggio mentre stavano portando a termine un furto in un box condominiale in via Parravicini.

In manette sono finiti un uomo e una donna, di 33 e 34 anni, entrambi senza fissa dimora, con precedenti specifici per furto. I malviventi sono stati notati mentre si aggiravano per il condominio da alcuni residenti che hanno immediatamente dato l'allarme alle forze dell'ordine.

Sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Monza che hanno sorpreso i due nell'area comune dei box del condominio dove erano intenti a tranciare la catena di una bicicletta con una grossa tenaglia. Il furto non è stato portato a termine e per i due ladri sono scattate le manette.