Ladro sorpreso a rubare materiale edile da un cantiere ad Arcore: arrestato

Insieme a un complice (poi fuggito via) era riuscito a entrare all'interno di un cantiere edile, ad Arcore, e a rubare materiale da costruzione per caricarlo su un furgone e utilizzarlo altrove. A bloccarlo e arrestarlo sono stati i carabinieri della compagnia di Monza che, nell'ambito dell'attività di controllo effettuata tra i depositi edili cittadini, hanno sorpreso l'uomo, un 28enne incensurato di origine romena.

Per l'uomo sono scattate le manette mentre il complice che era insieme a lui è riuscito a fuggire via, facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso le indagini per inviduare l'uomo. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.