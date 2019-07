Ruba deodoranti al supermercato e fugge, ladro bloccato fino all'arrivo dei carabinieri

Rapina sabato pomeriggio di fronte al supermercato Carrefour di via Indipendenza a Meda.

Un 38enne di nazionalità svizzera, con diversi precedenti e senza fissa dimora, dopo aver comprato una bottiglietta d’acqua ha rubato sei deodoranti ed è fuggito via senza pagare. Ad accorgersi del furto è stato un cittadino straniero che era fuori dal punto vendita. L’uomo non ci ha pensato due volte: ha fermato il ladro e gli ha suggerito di restituire la merce che gli spuntava dalle tasche.

In risposta, il ladro gli ha sferrato un pugno. Il nigeriano, richiedente asilo, ospite in una comunità di Meda, non si è fatto intimorire e ha bloccato il malvivente fino all’arrivo dei carabinieri che erano stati allertati dal personale del Carrefour. L’uomo è finito nei guai per un furto del valore di 17 euro.