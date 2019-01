Fanno la spesa gratis al Carrefour, nascondono la refurtiva nel passeggino: presi

Non hanno esitato a usare la nipotina di appena sei mesi e il suo passeggino come copertura dei loro furti. Due nomadi di 41 e 42 anni, incensurati, sono stati denunciati dai carabinieri di Seregno per tentato furto aggravato.

Fingendo di essere una giovane coppia, i due sono entrati nel Carrefour di Giussano. Hanno sfilato dalla confezione una macchina per il caffè. Poi l’hanno nascosta sotto il passeggino. Convinti che nessuno li avesse visti, sono usciti dal centro commerciale. Ma ad aspettarli hanno trovato i carabinieri di Seregno.