Ladri a casa dell'ex calciatore della Juve Gigi Casiraghi, maxi furto a Monza

Ladri in azione in casa dell'ex calciatore della Juve Gigi Casiraghi. Il furto sarebbe stato messo a segno nella serata di venerdì. I malviventi, probabilmente una banda esperta, avrebbero atteso il momento migliore per entrare in azione e poi si sarebbero introdotti nei locali della residenza in zona San Biagio.

Nella villa, subito dopo aver ricevuto la segnalazione del furto, sono intervenuti i carabinieri di Monza che hanno effettuato un sopralluogo. I ladri sono riusciti a smurare la cassaforte e portar via un bottino di ingente valore tra ci sarebbero anche alcuni orologi di lusso e qualche migliaio di euro in contanti. Al comando di via Volturno però ancora non è stata formalizzata alcuna denuncia.

La carriera di Gigi Casiraghi inizia proprio a Monza dove ha militato fin dalle giovanili esordendo a sedici anni in prima squadra. Nella stagione 1989/1990 approda alla Juventus e dopo aver indossato la maglia della "Vecchia Signora" passa alla Lazio e al Chelsea fino al 2001, anno in cui abbandona il campo e il calcio giocato per la panchina, come allenatore. Iniziando ancora una volta dal Monza, con le giovanili.