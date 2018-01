Ladra in azione in ospedale, 45enne ruba il cellulare a un uomo ricoverato

Ha rubato il cellulare a un uomo malato ricoverato in ospedale a Vimercate e per questo motivo è stata denunciata per furto aggravato dai carabinieri della stazione di Bernareggio.

Nei guai è finita una donna di 45 anni italiana, incesurata e disoccupata, residente a Trezzo sull'Adda. La signora è riuscita ad agire indisturbata nella struttura sanitaria e ha sottratto lo smartphone al degente. Dopo la segnalazione ai carabinieri, la 45enne è stata fermata e perquisita dai militari che hanno trovato nelle sue disponibilità il cellulare rubato. Gli accertamenti dei carabinieri si sono estesi anche alla vettura della donna.

Per la signora è scattata una denuncia per furto aggravato.