Tentano di rubare oltre 2mila euro di attrezzi da un cantiere: sorpresi dai carabinieri

Due ladri sono stati "pizzicati" dai carabinieri della sezione locale di Cinisello Balsamo in piena notte, tra lunedì 4 e martedì 5 giugno, lungo via Lincoln mentre stavano portando via delle attrezzature edili.

Il fatto è stato reso noto dai carabinieri della compagnia di Sesto che spiegano come il valore dell'attrezzatura (trapani e altri strumenti edili), provento da un furto in un cantiere nei dintorni di via Lincoln, fosse di circa 2.000 euro.

I carabinieri, notati i due uomini indaffarati a trasportare il pesante carico, li hanno seguiti e hanno chiamato rinforzi che, arrivati sul posto, hanno bloccato i ladri.

I due sono stati identificati: sono cittadini italiani, entrambi di 58 anni, originari della Campania e sono stati denunciati per tentato furto.

Tutto il materiale rubato è stato restituito ai proprietari all'interno del cantiere.