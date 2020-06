Seregno, ladri saccheggiano i computer della scuola: alcuni sono stati trovati in un negozio di informatica

Razzia di computer a scuola. È successo nei giorni scorsi all'istituto scolastico europeo “Candia” di Seregno dove alcuni ladri hanno forza una porta antipatico e rubato 40 computer per un totale di circa 60mila euro.

I carabinieri di Seregno hanno subito iniziato a indagare e, attraverso la localizzazione telematica, sono riusciti a trovare parte della refurtiva (11 pc portatili) in un negozio di informatica di Bollate. Per il gestore del negozio, un 29enne del Bangladesh, è scattata una denuncia per ricettazione.

Sono ancora in corso le indagini per identificare gli autori del furto presso la scuola, e per individuare la parte restante del bottino.