Ruba l’energia elettrica a un condominio: 19enne in arresto per furto di corrente

L’azienda elettrica aveva chiuso da mesi la fornitura di corrente per morosità. Ma lui si era allacciato al contatore di un altro condominio. E per mesi ha rubato l’energia elettrica agli ignari residenti.

Ora il cittadino marocchino di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri di Muggiò per furto di energia elettrica. Da tempo i condomini avevano notato un abnorme consumo in bolletta. Dopo un controllo, i carabinieri, in collaborazione con i tecnici della società, hanno scoperto che il 19enne aveva legato al contatore di un altro condominio l’appartamento dove risiedeva, a Muggiò, usando un cavo elettrico.

Il 19enne, un tempo residente nel cuneese, era ormai di fatto domiciliato a Muggiò. Per il giovane è scattato l'arresto ed è stato disposto l'obbligo di firma.