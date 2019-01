Svaligiano corriere Dhl: tentano di scappare con tv e elettrodomestici per 50mila euro: fermati

Avevano quasi finito di svuotare un furgone della Dhl della merce e stavano caricando la refurtiva su un altro mezzo pesante. In piena notte - alle 2 di martedì - all'interno di un parcheggio nel piccolo comune di Liscate (Milano).

Televisori di ultimissima generazione, computer e altri prodotti di elettronica per un valore stimato di 50mila euro, erano pronti a sparire per finire nei mercati paralleli. Ma li ha traditi l'allarme lanciato dalle guardie giurate di un servizio di vigilanza privato, che hanno avvertito i carabinieri.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Stazione di Melzo. I militari sono riusciti a bloccare uno dei malviventi: è un romeno di 28 anni ed è accusato di tentato furto aggravato. Secondo la ricostruzione di via Moscova, l'arrestato era insieme ad alcuni complici, che si sono allontanati senza lasciare traccia.

Il furgone sul quale stavano caricando la merce rubata, un Iveco, era stato rubato nel mese di febbraio 2018 a Bagnolo Cremasco. Per questo motivo il 28enne, che andrà a processo per direttissima, è indagato anche per ricettazione.