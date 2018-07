Resta a secco e deruba una donna al distributore: bloccato dai carabinieri mentre fa il pieno

È rimasto senza una goccia di benzina e così ha chiesto cinque euro in "prestito" a una 60enne che stava facendo benzina nella pompa accanto a lui. Quando lei ha preso il portafogli per dargli la banconota lui gliel'ha strappato di mano. Non l'ha fatta franca: è stato scoperto e denunciato dai carabinieri. È successo l'altro giorno a Carate Brianza, nei guai uno studente di 18 anni.

Il giovanissimo ladro, infatti, dopo il furto si è fermato a rifornire di carburante la sua auto. Così, quando i carabinieri di Seregno, chiamati dalla sessantenne, sono arrivati sul posto, hanno trovato sul posto il 18enne. Di fronte alle contestazioni dei militari, il giovane ha ammesso il furto. È stato denunciato per furto con destrezza.