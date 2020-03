Ruba aspirapolveri dal supermercato monzese poi li vende online: arrestato 47enne

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per il furto di quattro aspirapolvere Dyson, asportate dal supermercato Iper di via Della Guerrina a Monza. L'uomo è stato sorpreso nei giorni scorsi dagli agenti della Questura di Monza dopo essere riuscito a portar via con la complicità della figlia minorenne due elettrodomestici che poi ha messo in vendità su un sito online per un valore di 900 euro.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 47enne dallo stesso punto vendita solo qualche giorno prima, in compagnia questa volta della moglie, era riuscito a rubare altre due asporapolveri. Per riuscire a portar fuori dal negozio la refurtiva era riuscito ad aprirsi un varco tra le casse e il bar adiacente. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato.