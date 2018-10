Si collega alla colonnina dell'Enel e ruba energia elettrica: denunciato dai carabinieri

Aveva trovato un espediente per non pagare la corrente: un cavo che dalla sua abitazione giungeva fino alla colonna dell’Enel. Il trucco è durato poco e per lui, 25enne di etnia rom già noto alle forze dell'ordine, è scattata una denuncia.

È successo nell'insediamento di via Certosa a Seregno: i tecnici dell’azienda elettrica, resisi conto dell'accaduto, hanno chiamato i carabinieri, che lo hanno denunciato per furto di energia elettrica.