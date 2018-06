Grazie a un magnete ruba oltre 6mila euro di energia elettrica: denunciata titolare di un bar

Avere energia elettrica senza pagare la bolletta. Utopia? No. Almeno per la titolare di un bar di Cormano che per avere la luce gratis nel suo locale aveva posizionato un magnete sopra al contatore. Risultato? Una denuncia per furto aggravato.

La donna è stata scoperta dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni nella giornata di lunedì che sono intervenuti insieme ai tecnici dell'Enel dopo che la compagnia aveva riscontrato anomalie. Tradotto? Le ultime bollette erano troppo basse. Una volta aperto il vano del contatore del locale di via 24 maggio i militari hanno scoperto il motivo delle bollette piuma: era stato posizionato un magnete sopra all'apparecchio.

L'azienda, secondo quanto riferito dagli investigatori, ha calcolato che grazie al trucco la titolare del bar — una 28enne italiana — avrebbe risparmiato oltre 6mila euro. Ma adesso deve difendersi dall'accusa di furto aggravato.