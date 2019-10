Ruba all'Esselunga e prova a scappare: ladro arrestato a Cologno Monzese

Ha tentato di fuggire via dopo aver rubato merce all'Esselunga di Cologno Monzese ma è stato fermato e arrestato. E' successo nei giorni scorsi quando un uomo di 44 anni, residente nel comune milanese alle porte della Brianza, è finito in manette dopo un furto nel supermercato. Il ladro, con precedenti alle spalle, è stato fermato in viale Lombardia. L'arresto si inserisce nell'ambito dei controlli straordinari effettuati dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni effettuati negli ultimi giorni.

Tra gli interventi anche alcuni controlli straordinari effettuati in due istituti superiori di Cinisello Balsamo dove è stata trovata droga nelle aule, in giardino e nei bagni e alcune denunce per guida in stato di ebbrezza. Nei guai sono finiti un ecuadoregno 36enne ed un italiano 55enne entrambi residenti a Cinisello Balsamo insieme a un dominicano 51enne residente a Sesto San Giovanni, sorpresi alla guida delle rispettive autovetture con un tasso alcoolemico superiore a 0.8 g/l.