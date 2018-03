Rubano all'Esselunga e mandano in ospedale la guardia: arrestato minorenne

Hanno rubato merce per cinquanta euro dagli scaffali del supermercato Esselunga di Vimercate e hanno aggredito l'addetto alla vigilanza intervenuto per bloccare i ladruncoli. E' successo nel pomeriggio di giovedì quando tre ragazzi subito dopo aver messo a segno un furto ed essere stati scoperti, hanno tentato la fuga.

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno inseguito e bloccato uno dei ladri, uno studente albanese di sedici anni residente Cornate d'Adda.

Il vigilante ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale a Vimercate con una prognosi di sette giorni per un trauma cranico non commotivo e una distorsione cervicale. Il giovane è finito in manette per rapina ed è stato condotto in carcera a Milano al Beccaria. Sono in corso le indagini per rintracciare gli altri due complici.