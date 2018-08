Svaligiano l'Expert, scappano con 800 euro e ticket: arrestati grazie alle telecamere

Arrestati nel pomeriggio di martedì 6 agosto due ladri di 48 e 40 anni, di Lissone. Lui uomo, lei donna, nella notte del 30 maggio scorso erano riusciti a intrufolarsi negli uffici del centro commerciale Expert. Aprendo alcuni cassetti, si erano impossessati di circa 800 euro tra soldi e ticket.

I ladri erano riusciti a dileguarsi e a far perdere le loro tracce. Ma le telecamere a circuito chiuso della sicurezza aveva ripreso bene i loro volti e il loro raid. Così, tre mesi dopo, i carabinieri di Desio sono riusciti a risalire alla loro identità e li hanno arrestati per furto, I due hanno numerosi precedenti per furti a Erba e Solaro, ma anche a Pietraligure, Trescore Balneario e Forlì.