Agrate Brianza, rubati i fari della compagnia teatrale: annullati gli spettacoli

Furto ai danni della Compagnia Filodrammatica Agratese. Ignoti hanno portato via alcuni fari di scena dell'associazione che si è vista costretta a riprogrammare i prossimi appuntamenti teatrali, annullando gli spettacoli. I ladri hanno rubato l'attrezzatura teatrale e i fari scenografici, per un valore di circa 3500 euro. Un danno non indifferente considerato che l'associazione, secondo quanto emerso, risulta sprovvista di assicurazione.

Sull'episodio indagano adesso i carabinieri della compagnia di Vimercate. La denuncia è stata presentata lunedì ma l'episodio risale ai giorni scorsi e l'associazione si è accorta del furto la scorsa settimana.

"Brutta notizia per la Filodrammatica Agrate: presso la nostra sede hanno rubato i fari appena comprati con sacrifici e dopo anni..... questo è un danno oindifferente che purtroppo implica la disdetta degli Spettacoli nei cortili edizione 2019 e compromette i futuri spettacolo..... è veramente una ingiustizia.... chi ha compiuto questo atto si vergogni" ha fatto sapere l'associazione attraverso un post sui social.

La Filodrammatica Agratese però non è l'unica associazione colpita dall'incursione dei ladri nella ex scuola di via Ferrario, sede anche di altre associazioni tra cui l'associazione musicale "Voci Bianche". Dalle aule riservate alle attività musicali è stato portato via del materiale audio e musicale per un valore complessivo di circa 2000 euro.

Il sopralluogo effettuato dai militari della stazione di Agrate Brianza ha fatto emergere alcuni segni di effrazione, tra cui una porta forzata. Sono in corso una serie di accertamenti per stabilire quando sia avvenuta l'incursione e se si sia trattato di un solo episodio o se il furto sia avvenuto in due momenti differenti. Indagini in corso.