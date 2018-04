Amanti di parmigiano reggiano: rubano mille euro di formaggio, scoperti dalle telecamere

Li ha incastrati la loro passione esagerata per il parmigiano. Ma non uno qualunque: quello reggiano.

Tre cittadini romeni di 27, 22 e 20 anni, incensurati, domiciliati a Torino, sono stati denunciati per furto di generi alimentari. Nel giro di cinque giorni i tre hanno messo a segno una serie di furti al supermercato Eurospin di via Monte Grappa, a Veduggio.

I giovani entravano nel negozio come clienti qualunque. E come tutti gli altri riempivano il carrello. Due le anomalie. Il tipo di prodotto, sempre quello: confezioni di parmigiano reggiano, il migliore del mercato: invecchiato 36 mesi, di qualità Dop, in confezioni da un chilo. Valore commerciale: oltre 20 euro. Nel corso di numerose scorrerie, i furfanti erano riusciti a farne sparire oltre 50 confezioni: un danno economico di 1000 euro.

Gli scaffali vuoti hanno messo in allarme i gestori del supermercato. E’ bastato dare un’occhiata alle telecamere a circuito chiuso, per scoprire un film di furti, che durava da ormai cinque giorni. Ogni volta i tre riuscivano a sparire senza pagare. Ma l’ultima volta, hanno trovato ad aspettarli i carabinieri.