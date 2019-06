Seregno, ladro cerca di rubare nel box di un condominio: fermato da guardia e arrestato

Voleva rubare nel garage di un condominio, in via San Francesco. Non poteva sapere che la rimessa apparteneva a una guardia giurata. Il tentato furto è avvenuto giovedì mattina alle 6.30.

Il metronotte, ancora sveglio dopo una notte di lavoro, ha sorpreso il ladro che ancora armeggiava sulla porta del garage. Dopo averlo immobilizzato, ha chiamato i carabinieri. Il ladro, di Seregno, è stato arrestato.