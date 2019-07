Cerca di fare shopping gratis da Zara prima dell'inizio dei saldi: arrestata dai carabinieri

Ha cercato di fare shopping gratis da Zara prima che iniziassero i Saldi, ma è stata arrestata dai carabinieri. È successo nel pomeriggio di venerdì 5 luglio al centro commerciale Il Globo di Busnato, nei guai una italiana di 53 anni, incensurata e residente a Merate (Lecco).

Prima ha provato gli abiti, poi ha staccato le placche antitaccheggio e ha nascosto tutti i capi all'interno di una borsa. Non l'ha fatta franca: il suo atteggiamento ha insospettito i dipendenti del negozio e quando ha attraversato le casse senza pagare è stata bloccata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bellusco che hanno trovato la donna con la refurtiva addosso, circa 200 euro di vestiti.

La refurtiva è stata recuperata e restituita mentre la 53enne è stata accompagnata in caserma: per lei sono scattati gli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima (svoltosi nella giornata di sabato). Il giudice ha convalidato l'arresto ma non ha emesso nessun'altra misura cautelare.