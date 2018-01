Cesano Maderno, ladri in azione nel parcheggio: razzia di pneumatici

Sono entrati in azione di notte. Si sono portati via i pneumatici di due vetture parcheggiate in un'area di sosta e al posto di gomme e cerchioni hanno lasciato delle pietre a sorreggere le vetture.

Razzia di pneumatici in un parcheggio a Cesano Maderno nella notte. A denunciare l'episodio è stata una cittadina che sui social ha pubblicato le immagini di quanto accaduto. Secondo quanto reso noto dalla donna che al risveglio ha trovato l'amara sorpresa, i ladri avrebbero avuto una preferenza per le vetture di marca Audi, colpendo due auto in sosta.

"Succede che siamo arrivati al punto di uscire la mattina trovando l'auto senza ruote, appoggiata su quattro mattoni. Storie da far west...questo é accaduto questa notte in via Lazio, zona per altro abbandonata dal mondo e dal futuro incerto. Fate attenzione cari concittadini, di sorprese non ne mancano mai" ha commentato un'altra residente indignata per l'episodio.

(Foto da Facebook/L.Chiffi)